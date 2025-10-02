Жительницу Крыма будут судить за передачу данных о складе ГСМ военных частей ВС РФ

Спецоперация на Украине
02-10-2025

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Нижнегорского района.

По версии следствия, в июле — августе 2023 года, будучи противницей проведения СВО, женщина, находясь в поселке Нижнегорском, собрала сведения о месте дислокации склада горюче-смазочных материалов, обеспечивающего подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Фотографии и географические координаты его размещения женщина через мессенджер отправила в чат-бот, используемый ГУР МО Украины.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Крыма.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

 