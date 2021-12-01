В Севастополе обсудили перспективы развития спортивных федераций

В конференц-зале СОК «Севастополь» состоялась встреча руководителей спортивных федераций с заместителем губернатора Игорем Михеевым и начальником управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя Сергеем Резниченко.

В процессе открытой дискуссии поднимались вопросы эффективной эксплуатации и развития спортивной инфраструктуры города, а также реализации всероссийских и региональных физкультурно-спортивных проектов.

Во встрече впервые приняла участие руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

«Мы впервые приняли участие в такого рода мероприятии. Очень приятно, что труды нашей федерации были замечены руководством города. Все регбисты города очень благодарны за открытие секции регби в спортивной школе и очень ждут введение в эксплуатацию регбийного поля спортивного комплекса им. 200-летия Севастополя», — отметила руководитель севастопольской федерации регби Самойленко.

Михеев и Резниченко рассказали, что до конца 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию стадиона «Горняк» в Балаклаве, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) по адресу: ул. Генерала Лебедя, 26 и Косарева, 12, физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Гавена.

В ходе встречи также были затронуты темы внедрения различных видов спорта в образовательные организации, реализации проектов «Самбо в школу» и «Спорт в каждый двор» в городе Севастополе.

Напомним, на этой неделе в Севастополе стартовал второй этап сезона Регбийной школьной лиги.

Фото: пресс-служба управления молодежи и спорта

Дмитрий Островский