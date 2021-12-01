Самые худшие подарки на Новый год по версии россиян

Главное, вообще не остаться без подарка

Самыми нежелательными подарками на Новый год оказались носки, свечи и кружки, пишет «Газета.RU» со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob.

Также россияне не хотели бы получить в подарок на праздник футболки и халаты, а также сувениры, свечи, например, магниты, брелоки и символы года. Также в рейтинг попали кухонные приборы, сладости и различные гигиенические средства.

При этом 24 процента респондентов заявили, что хуже всего — это отсутствие какого-либо подарка, один процент участников исследования назвал худшим подарком плохое настроение.

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Опрос проводился с 9 по 18 ноября 2021 года в различных округах России.

Ольга Сурикова