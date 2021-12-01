Лукашенко и Путин посетят Крым после улучшения погоды

Сейчас не лучшее время для официальных визитов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут посетить Крым после улучшения погоды на полуострове.

Спикер Кремля подчеркнул, что для посещения Кремля сейчас не самое лучшее время.

«Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город.

«Конечно, очень важное вчера заявление сделано было президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — подчеркнул Песков.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своем намерении посетить Крым и Севастополь. А на днях он высказался официально, что что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Ольга Сурикова