В Севастополе стартовал второй этап сезона Регбийной школьной лиги

На прошлой неделе в Севастополе стартовал II этап сезона Регбийной школьной лиги. На открытой площадке, расположенной за Севастопольским центром культуры и искусств, соревновались 16 школьных команд из разных районов города.

Всего на площадку выходили команды из 7 учебных заведений Балаклавского района (СОШ № 55), Ленинского района (СОШ № 39, 22, 38, ДЮК «Лидер»), Северной стороны (СОШ № 40) и Инкермана (СОШ № 12) в четырех возрастных категориях.

«Мы очень рады, что были сняты ограничения на занятия в секциях и спортивных кружках. Мы с радостью продолжаем наш соревновательный формат, первый этап которого мы запустили в октябре. Поздравляю ребят, занявших первые места и желаю удачи в следующем этапе» — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В федерации отметили, что соревнования продолжатся и в других районах, так уже сегодня, 29 ноября, между собой сыграют школьные команды Нахимовского района.

Напомним, проект Регбийная школьная лига стартовал в нашем городе в августе прошлого года.

Фото: Анастасия Ильина

Дмитрий Островский