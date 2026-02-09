В Севастополе будут судить гендиректора фирмы за падение лифта в доме №33Б  по ул.Лабораторное шоссе

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по факту падения лифта в многоквартирном доме на Лабораторном шоссе. Дело заведено в отношении гендиректора фирмы, которая занимается обслуживанием лифтов.

Он обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Возглавляемая им организация занимается обслуживанием лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: Лабораторное шоссе, д. 33Б. При этом в период с августа по ноябрь 2024 года неоднократно поступали заявки от жильцов корпусов № 2 и 3 указанного дома о неисправности пассажирского лифта, которые заключались в том, что лифт спускался ниже этажной площадки.

По результатам проверки оборудования специалист обслуживающей организации установил, что причиной некорректной работы является производственный дефект частотного преобразователя. Однако руководитель обслуживающей организации не приостановил функционирование лифта и продолжил оказывать услугу, зная о неисправности..

В результате допущенных обвиняемым нарушений вечером 30 ноября 2024 года пассажирский лифт в корпусе № 3 дома № 33 Б на Лабораторном шоссе при подъеме с двумя пассажирами остановился, а затем резко упал вниз. Далее кабина лифта остановилась ниже посадочной площадки первого этажа, и двери лифта открылись. Находившаяся в кабине женщина выпала на пол подъезда и получила травму позвоночника. Ей причинен средней тяжести вред здоровью.

В настоящее время элементы оборудования заменены, лифты работают в тестовом режиме.

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя