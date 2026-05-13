Росреестр предупредил о новых случаях мошенничества в отношении владельцев дач

Сейчас аферисты начали рассылать дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале Госуслуг.

«Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра», — сообщил замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Он добавил, что постановление вручается лично или направляется заказным письмом по почте, или в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг. Поэтому ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в смс или в чатах.

При этом Росреестр штрафует за нарушения земельного законодательства только по результатам контрольного (надзорного) мероприятия и составления протокола. Таким образом, если у вас не было соответствующих официальных уведомлений, знайте, что вами заинтересовались мошенники.