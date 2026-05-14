Почему не нужно приносить сирень домой?

14-05-2026

Специалисты запретили приносить домой букеты сирени. От букета может и голова разболеться, и грозит аритмия, а в редких случаях даже падает зрение. Листья и соцветия выделяют сирингин, который может спровоцировать реакцию организма.

Правда, речь идет конкретно о букете в спальне.

«Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль», — пояснила замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова, пишет РИА Новости.
 
Чувствительность, кончено, у всех людей разная – у некоторых бывают аллергические реакции. Поэтому размещать веточки сирени нужно или на террасе, или в гостиной у открытого окна, или на веранде, где она никому не навредит.
 
 
Ольга Сурикова