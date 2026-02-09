В ДТП на улице Вокзальной пострадал ребенок

В Севастополе сегодня в 13:38 возле дома №10 на улице Вокзальной 58-летний водитель Daewoo сбил 12-летнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал светофора.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Водитель предварительно был трезв. Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств и готовит процессуальное решение.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города