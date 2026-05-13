Севастопольского инструктора автошколы задержали на мошенничество

41‑летнего инструктора автошколы задержали по подозрению в покушении на мошенничество при сдаче практического экзамена на права.

Автоинструктор предложил 35‑летнему ученику гарантированно сдать экзамен за вознаграждение в 40 тысяч рублей. Он заверил мужчину, что деньги передаст должностному лицу, которое «пошевелит вопросом» вне зависимости от реальных результатов выпускника за рулём. При этом сам злоумышленник заведомо не собирался выполнять обещания и планировал потратить полученные деньги на свои нужды, рассчитывая, что экзамен ученик сможет сдать самостоятельно.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «покушение на мошенничество».