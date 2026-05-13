В Симферополе пришлось спасать лебедя, которого посетители перекормили хлебом

Птицу, обитающую в пруду в Гагаринском парке, обнаружили в тяжёлом состоянии.

«… Лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Для спасения его срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Там выяснилось, что желудок птицы забит хлебом. Лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, а затем две недели выхаживали — буквально кормили и поили с рук», — рассказали в коммунальном предприятии «Парки столицы» и поделились фото.

Сейчас птица чувствует себя хорошо, ее вернули на пруд.



❌Лебедям нельзя давать: хлеб, солёные и жареные семечки, картофель, печенье, орехи. Такая еда вызывает болезни и может привести к гибели птиц.

✅Можно угостить: листьями салата, тёртой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом из аппаратов.

Фото: «Парки столицы»