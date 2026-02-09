ЛДПР предлагает льготную ипотеку молодым ученым под 6%

ЛДПР инициировала введение льготной ипотеки для молодых ученых: фиксированная ставка 6% годовых и первоначальный взнос 5% от стоимости жилья. Предложение направлено премьеру Михаилу Мишустину.
По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, собственное жилье — базовое условие для работы, семьи и рождения детей. Льготы помогут удержать кадры в госнаучных институтах и повысить престиж науки.
«В Севастополе Сев ГУ готовит грамотных специалистов, многие из которых наверняка свяжут жизнь с научной деятельностью. Здесь очень важно, чтобы были все условия для полноценной работы и жизни на своей земле, в своем городе. Поэтому льготная ипотека — это серьезная и жизненно важная помощь. Такая мера позволит внести реальный вклад в науку регионов, демографию и экономику всей страны. Уверен, что за людьми науки наше общее прогрессивное будущее», — заявил вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв.
