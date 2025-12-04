В РФ ограничили работу сервиса FaceTime

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сообщили в Роскомнадзоре.

Российские пользователи жаловались на сбой работы приложения еще с начала сентября 2025 года. У многих последнюю неделю он уже не работал.

Напомним, днем ранее в России перестало открываться приложение Roblox.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова