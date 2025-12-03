Масштабный сбой в популярном у школьников приложении Roblox

Игра у детей не запускается с самого утра.

Школьница Веста сегодня крайне расстроилась, что не смогла зайти в любимую игру. В нее играли всем классом, друзьями и даже папа помогал.

«Я играю в «Teddy», «Прятки» и «99 ночей». Никогда никто не звал в приватные сообщения и не пытался обмануть. Мы играем с друзьями с класса и подружками со двора. Ходим и вместе выполняем задания», — рассказала Веста «Севкору».

Ее мама тоже ничего не видела плохого в этом развлечении дочки. Она отметила, что они подробно вникают во все, чем занимаются их дети, им проговорили, какие риски их могут ждать в игре, но ничего страшного там замечено не было.

«Мои играли в «99 ночей» — это бегалка-выживалка , сетевая игра, в которую играли всей семьей, приходя друг другу на выручку. Это объединяло и веселило детей. Они учились помогать друг другу. Играли вместе со взрослым — папой , который все контролировал», — подчеркнула «Севкору» жительница Севастополя.

Ребенка родители успокаивали тем, что теперь придется обходить блокировку через VPN. Думаем, что сегодня с этим столкнулись многие семьи в России.

Отметим, приложение Roblox неоднократно требовали запретить из-за разводов детей на деньги, появления педофилов и других преступлений.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова