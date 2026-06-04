В Севастополе завтра будет известно, как из города выехать туристам, застрявшим в городе без бензина

Об этом было сообщено губернатором Севастополя Михаил Развожаевым в ходе прямого эфира на телеканале СТВ. В студию дозвонился гость из Тулы, который приехал в Крым в отпуск и теперь не может вернуться домой из-за дефицита топлива.

Глава города ответил, что на базе «центра туристов» создадут систему идентификации для людей, которые приехали в наш город в отпуск или к родственникам и теперь не могут выехать обратно.

«Обязательно сегодня до конца дня, то есть к завтрашнему утру, какой-то алгоритм решения этого вопроса будет предложен. Понимаю, что здесь люди оказались заложниками. Обязательно поспособствуем решению этого вопроса», — заверил губернатор.