Как может выглядеть жизнь в Севастополе с тоннелем, который соединит Северную и Южную стороны города

Уже извечный для Севастополя вопрос — строительство моста или тоннеля на Северную сторону снова поднимался на прямой линии губернатора Михаила Развожаева. Глава города вновь отметил, что в Генплане предусмотрено строительство тоннеля, но сроков по его строительству нет.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

К тому же в ближайшем будущем должна появится веская причина ездит на Северную сторону — здесь губернатор пообещал серьезный прорыв: строительство торговых центров, сетевых магазинов.

«На Северной стороне мы действительно запланировали строительство масштабной инфраструктуры: от больниц и парков — до торгово-развлекательных комплексов. В частности, Генеральный план предусматривает строительство палатного корпуса горбольницы №4 и создание разветвленной сети общественных пространств и зеленых зон. Что касается коммерческой и развлекательной инфраструктуры — она будет развиваться в рамках программ КРТ», — обещает Развожаев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города