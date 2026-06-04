Правительство Севастополя перевели на дистант из-за дефицита топлива в городе

Cегодня свободной продажи бензина на заправках «ТЭС» не будет — бензовозы в Севастополь сегодня ночью не смогли прийти.

«Стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придется эвакуировать», — обратился губернатор Михаил Развожаев.

✔️По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. Для пресечения злоупотреблений на каждой АЗС будут дежурить должностные лица, которые будут фиксировать номера машин физ и юрлиц, которые будут заправляться по талонам.

❗️ В Правительстве города проведена оптимизация использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на департамент или управление. Те, чей функционал позволяет работать из дома — переведены на дистанционный режим работы.

Пока работа будет организована в таком виде.

Сейчас Департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж.

В правительстве предложили севастопольцам:

✅Проявите разумность: пожалуйста, отложите несущественные поездки.

✅Используйте личный автомобиль только по крайней необходимости.

✅Используйте общественный транспорт. Это поможет разгрузить ситуацию.

✅Будьте солидарны: предлагайте помощь друзьям, используйте совместные поездки. Взаимовыручка — это наша сила. Этим всегда славился Севастополь.

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