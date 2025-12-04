На улице Адмирала Фадеева начали расширять дорогу

Как уже сообщал «Севкор», на пересечении улиц Парковой и Фадеева, в Гагаринском районе Севастополя, планируется переустройство сложного автомобильного перекрёстка. Здесь должен появиться еще и светофор. Срок окончания работ назначен на декабрь 2026. Стоимость работ пока что оценена в 60 млн рублей.

Сейчас уже видно, насколько будет расширена дорога по улице Фадеева, подготовительные работы начались и по улице Парковой.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова