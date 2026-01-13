В музее «35-я береговая батарея» — новый директор

С 1 января 2026 года Музейный комплекс «35-я береговая батарея» возглавил Станислав Владимирович Нагорный — известный создатель «Парка живой истории «Федюхины высоты». Легендарный Валерий Иванович Володин, отдавший музею 20 лет, уходит с поста директора, но остаётся наставником и консультантом. «Время тропит, нужно уступать дорогу молодым, — пишет он. — Но сердцем с батареей: по-прежнему здесь жду друзей!».

