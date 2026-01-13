Как родился Старый Новый год

В далёком 1918 году молодая Советская Россия стояла на пороге перемен. Большевики, полные решимости модернизировать страну, взялись за календарь — древний инструмент, регулирующий жизнь от посевов до праздников. До того момента россияне жили по юлианскому календарю, введённому Юлием Цезарем в 45 году до н.э. и уточнённому императором Августом. Он был прост, но неточен: високосный год длился 365,25 суток, хотя реальный солнечный — 365,2422. За века накопилась ошибка — к XVI веку 10 суток, к XX — уже 13.

В Европе проблему решил папа Григорий XIII. В 1582 году он ввёл григорианский календарь: високосные годы теперь делятся на 4 без остатка, кроме столетних (если не делятся на 400). Католики перешли сразу, протестанты и православные — постепенно. Россия держалась за юлианский: он был церковным, привычным, связанным с Пасхой и жатвой.

14 февраля 1918-го Совет народных комиссаров издал декрет: «О введении в Российской Республике западноевропейского календаря». С 1 февраля по новому стилю стало 14 февраля по старому — 13 дней «исчезли»! Народ недоумевал: «Где пропали дни?» Официально Новый год сместился на 1 января, но церковь осталась на юлианском. Так 1 января по григорианскому (14 января по юлианскому) стало Старым Новым годом.

Первое празднование пришлось на ночь с 13 на 14 января 1919-го. В Москве и Петербурге студенты и интеллигенция устроили пиры, чтобы «сгладить переход». Праздник прижился: он стал неофициальным, семейным, без помпы, но с щедростью святок. В 1923-м разница выросла до 14 суток, но вернулась к 13-му после корректировок.

Сегодня Старый Новый год — символ устойчивости традиций в вихре перемен. В Севастополе его отмечают колядками у моря, варениками с сюрпризами и гаданиями — эхо тех дней, когда календарь меняли, а душа оставалась прежней.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города