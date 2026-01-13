Прошло первое заседание фракции ЛДПР в Госдуме

Фракция ЛДПР в Госдуме провела первое заседание 2026 года. Руководитель партии Леонид Слуцкий открыл его поздравлениями с праздниками и пожеланиями плодотворной работы. Депутаты обсудили приоритеты на I квартал: законодательные инициативы, план взаимодействия с регионами и запуск федерального избирательного штаба к выборам в Госдуму.

Особое внимание уделили Указу Президента РФ Владимира Путина о праздновании 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Партия готовит события, подчёркивающие его вклад в политику России — от дебатов 90-х до патриотических кампаний.

«В основе работы нашей партии всегда лежит помощь людям. Севастопольское отделение ЛДПР на протяжении всей своей деятельности решало вопросы, с которыми обращались граждане, и мы будем продолжать помогать людям. Все задачи, поставленные Председателем партии, будут выполнены», —сказал координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

