В Крыму запретили кататься на мопедах и мотоциклах ночью

Соответствующий Указ подписал глава Республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники.

Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.

Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.