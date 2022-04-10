В Крыму задержан неонацист, участвовавший в энерго и продуктовой блокаде полуострова

Пытался проехать со стороны Джанкоя

В Крыму при попытке взъезда на территорию полуострова задержан активист украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска Джанкой выявлен и задержан гражданин Украины 1988 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что задержанный принимал активное участие в так называемой продуктовой и энергетической блокаде крымского полуострова, а также в антироссийских акциях, проводившихся в районе пункта пропуска «Чонгар».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали двоих мужчин, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z.

Ольга Сурикова