В Севастополе женщину задержали за фиктивную прописку трех иностранцев

56-летняя местная жительница поставила на учет по месту пребывания граждан иностранного государства в возрасте от 30 до 67 лет. Подозреваемая полностью признала свою вину.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Ей грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.