«Прибыль упала в десять раз»: откровенный монолог о том, как выживает севастопольская индустрия праздников в режиме ЧС

Лето 2026 года для Севастополя выдалось крайне тяжелым: воздушные тревоги, многочасовые отключения электричества, перебои со связью и топливный кризис нанесли удар по бизнесу. Сложнее всего пришлось тем, кто продает эмоции.

Редакция «СЕВКОР» связалась с Анастасией Емельяновой, директором севастопольской студии праздников «Конфетти». Мы спросили, насколько сильно текущая обстановка ударила по заказам. То, что мы услышали в ответ — это крик души, в котором узнает себя сегодня каждый второй предприниматель города. Мы публикуем этот монолог с минимальными правками.

Арифметика выживания

«Сегодня я считала смету. Клиент платит за праздник 8 900 рублей. Из них 2 600 рублей — зарплата одного аниматора, 1 500 — фотограф, еще 900 рублей — второй аниматор, трансфер — 400, игровой реквизит — 1000, мыльный раствор — 400, доставка раствора — 600, зарплата администратору, принимавшему заказ… Знаете, что в итоге? От заказа на девять тысяч мне остается ровно 900 рублей.

И из этих девяти сотен мне еще нужно заплатить за аренду офиса, за стирку одного костюма (это 300 рублей), за шарики… Выходит, что моя чистая прибыль с праздника — рублей 50.

Прибыли нет. По сравнению с лучшими временами — например, с 2023 годом — она упала больше чем в десять раз. Даже в лето после ковида мы зарабатывали раз в пять больше, чем сейчас».

Квест «Доберись до клиента»

«Все, что раньше было просто, теперь решается очень сложно и очень дорого. Трансфер до клиента выходит по цене полета в стратосферу. Любая доставка, любое такси — это 1200–1500 рублей минимум.

Было столько жестких историй! Например, клиент заказал праздник в Каче. Это было забронировано еще до топливного кризиса. И вот случается кризис. Мой аниматор с 5 утра стоит на заправке, чтобы заправить машину, и не может купить бензин. Чтобы спасти заказ, мы срочно покупаем электробайк! Но у электробайка прямо в пути течет батарея — это гарантийный случай, новую привезти не могут, потому что логистика стоит. В итоге платится кредит на сломанный электробайк, транспорта нет, бензина нет. Аниматор добирается на общественном транспорте до офиса, оттуда на такси — до катера, потом на катере по морю на Северную сторону. Там его встречает клиент и на своей машине везет до Качи. А потом такой же путь обратно. На один праздник уходит весь день, куча сил, нервов и денег.

А многие клиенты возмущаются: «А почему мы должны платить за доставку в Терновку или на Северную?». Мы ставим цену за выезд меньше стоимости бензина, просто чтобы аниматор заработал хоть что-то. По факту мы работаем в жесткий минус».

Темнота, плесень и сбои связи

«Вся эта обстановка не просто коснулась нашего бизнеса, она его сломала. Мы сохраняем качество, мы используем аппаратуру на аккумуляторах (которая в любой момент может сгореть от перепадов напряжения), платим зарплаты лучшим аниматорам. Но это стоит титанических усилий.

На днях, когда не было света, аниматоры в темноте собирались в офисе. Такси не заказать. Девочка пошла на заказ пешком! Навигатор не работает, я по телефону рассказывала, куда ей свернуть.

Из-за блэкаутов пропадает раствор для мыльных пузырей, потому что его надо хранить в прохладном месте. В офисе не работает вентиляция, от этого появляется затхлый запах. У нас уже был случай: несколько дорогих костюмов покрылись плесенью. В них отработали, а постирать не смогли — стиральная машина не работает, как и вытяжка. Костюмы просто сгнили.

А представьте, как принимать заказы? У администратора в одном районе нет света и связи. В моем районе свет дали. Я пытаюсь быть на связи, потом мы пытаемся состыковаться, кто, кому и что обещал».

Отмена горизонта планирования

«Сейчас у всех глобальная измотанность. Если раньше люди заказывали праздники за 2–4 недели, чтобы были свободные окошки и лучшие аниматоры, то сейчас звонят за день-два до праздника. Горизонт планирования сократился в двадцать раз! Люди не знают, как планировать свою жизнь дальше, чем на неделю. Из-за тревог мамочки отменяют или переносят утренники, потому что детей просто не привели в садик.

При всем при этом клиенты довольны, дети счастливы, оставляют благодарные отзывы, а учредитель зарабатывает в три раза меньше любого аниматора. Любая продавщица в ларьке сегодня зарабатывает больше, чем предприниматель, который круглосуточно на связи решает миллион проблем».