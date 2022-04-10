Из Мариуполя освободили 14 российских моряков гражданского судна «Азов Конкорд»

Среди них крымчане

Из Украины эвакуируют моряков с гражданского судна «Азов Конкорд», освобожденных из порта Мариуполя, сообщила в своем Telegram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В составе экипажа гражданского судна были моряки из Керчи, Астрахани и Азербайджана. Они зашли на погрузку 21 февраля, а 24 началась военная спецоперация. Они рассказали, что украинские военные заминировали фарватер и никого не выпускали. Рядом с ними в порту стоит еще четыре гражданских судна, которые также не смогли выйти из порта.

У всех были отобраны документы, телефоны, ноутбуки. Их не обеспечивали едой и предметами первой необходимости. Об этом члены экипажа «Азов Конкорд» рассказали пресс-службе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики.

Москалькова добавила, что все это время была на постоянной связи с родными моряков, обращалась по данному вопросу в Минобороны России, МИД России, к украинской стороне.

«Переживали, верили, надеялись и вот свершилось!» — написала она.

Напомним, недавно уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Севастополь, где оценила условия, в которых содержаться украинские военнопленные.

Ольга Сурикова