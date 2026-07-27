В Севастополе возбудили дело о мошенничестве с земельным участком стоимостью 1,4 млн рублей

В Севастополе возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из собственности города земельного участка в Орловке кадастровой стоимостью почти 1,4 млн рублей.

По данным прокуратуры, местный житель приобрел право аренды участка, ранее бесплатно предоставленного участнику боевых действий. После этого он установил на земле небольшое деревянное каркасное строение, выдав его за жилой дом, и смог выкупить участок у государства по льготной цене — всего за 69 тысяч рублей.

В результате в апреле 2024 года земельный участок на Качинском шоссе незаконно выбыл из собственности города.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, прокуратура требует через суд признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть землю Севастополю. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.