В Севастополе в ковидные стационары госпитализировали 28 человек

Всего в больницах с COVID-19 находится 217 пациентов

В Севастополе по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 3 человека в возрасте от 63 до 87 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 28 человек. Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 217 пациентов, из них 124 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 412 человек, выздоровели 79 504.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 9 апреля сделали прививку от коронавируса 309 637 человек. Второй этап вакцинации прошли 298 261 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 9 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.