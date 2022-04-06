В Севастополе задержаны неонацисты, прокалывавшие шины машин с буквой Z

Дома хранили доказательства преступления
В Севастополе полицейские задержали двоих мужчин за умышленное повреждение имущества граждан. Они засветились на видео в момент прокалывания шин автомобилей с буквой Z, которая свидетельствует о поддержке владельцем военной спецоперации на Украине.
Задержание проводилось сотрудниками МВД совместно с коллегами из УФСБ.
«В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления – ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
На мужчин заведено уголовное дело, они задержаны, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее был задержан севастополец, который ударил пенсионера в супермаркете за букву Z на его автомобиле.
Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео МВД России