В Крыму во время пожара погиб 15-летний Ваня Пашковский

Во время пожара погиб член школьного лесничества «Крокус» (действующего на базе ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство») — 15-летний Ваня Пашковский.

«Ваня был талантливым юношей с добрым сердцем. С радостью принимал участие в мероприятиях школьного лесничества, проявлял себя творчески в конкурсах, акциях и слетах (это было отмечено многочисленными наградами), благоустраивал памятники, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны», — рассказала министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму на пожаре погиб ребенок.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Ольга Шевцова\Telegram