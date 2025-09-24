Сегодня ночью на Севастополь шла атака БПЛА

В Севастополе участились воздушные тревоги. Последняя сработала 23 сентября в 23.29 и отбой дали только в 2.19.

На утро было сообщено, что на регионы России было выпущено 70 дронов.

К 6 утра силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА.

По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега.

Этой ночью на Севастополь была очередная атака ВСУ. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе — не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Продолжается контроль воздушной обстановки.

