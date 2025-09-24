В ДТП в Севастополе пострадала девочка-пассажир мопеда

По предварительной информации Госавтоинспекции, вчера вечером 36-летний водитель двухколесного транспорта ехал по улице Пластунская с ребенком на заднем сидении. Он неправильно выбрал безопасную скорость, из-за чего наехал на бордюр и упал.

Девочку с травмами доставили в больницу.

«Признаков опьянения у мопедиста не установлено. Водитель и пассажирка на момент ДТП находились в мотошлемах», – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя