На каком этапе восстановление пострадавшего от взрыва и пожара дома на Корчагина,20

Здесь заменены полностью все окна: установлено порядка 162 оконных проемов. Восстановлены все входные двери.

«Подрядчики приступили сейчас к установке, остеклению балконов, это порядка 50 балконов. Необходимо будет восстановить остекление и производят работы внутри дома по ремонту квартир», — рассказал и.о. замгубернатора Павел Иено.

В этом доме ремонт нужен в 41-й квартире, 14 из них требуют полного восстановления. В них работы проводятся в первую очередь: восстанавливаются коммуникации, меняются все инженерные сети, выполняются работы по стяжке полов, прокладки электрики.

Жильцы получат квартиры, готовые для проживания. С ними определенные виды ремонта при этом обсуждаются: по выбору напольного покрытия, ванных или душевых кабин и прочее.

До 10 мая, по графику, выполнены работы по фасаду, не обошлось без замечаний. К 1 августа планируется закончить восстановление дома.

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова