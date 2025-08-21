В Крыму планируют построить центр спасения дельфинов

Строительство центра обойдётся в 24 миллиона рублей. Проект включает реабилитационный бассейн, оборудование для бесхлорной водоподготовки, а также модульное сооружение с кормокухней и лабораторией. Центр станет не только местом помощи животным, но и уникальной научной площадкой для изучения поведения и здоровья дельфинов и морских свиней. Параллельно в регионе будет продолжена образовательная программа, направленная на повышение экологической осведомлённости.

Напомним, что волонтеры Центра «Безмятежное море» восемь лет оказывают помощь дельфинам прямо на берегу. За это время через них прошло 230 особей краснокнижных китообразных, найденных в бедственном положении. Благодаря донатам они приобрели 2 гектара земли под строительство центра. Активный сбор средств начался после аварии в Керченском проливе и разлива мазута.

Фото: t.me/sereneseadolphins_channel

