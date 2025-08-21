Медицинское образование должно стать бесплатным и начинаться со школы 

Пути решения проблемы с дефицитом кадров в медицине предложены севастопольским отделением ЛДПР. Вице-спикер Заксобрания, координатор местного отделения партии Илья Журавлев подчеркнул, что поддержка медицинских работников и развитие здравоохранения сейчас один из главных приоритетов ЛДПР.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня кадровый дефицит ощущается во многих регионах: только в Севастополе более 500 вакантных мест и особенно не хватает специалистов первичного звена, педиатров и сельских медиков.

Объективным решением сложившейся ситуации им названы следующие этапы:

Готовить специалистов под конкретные амбулатории и ФАПы;

Целевой набор в медицинских колледжах;

Наставник за каждым выпускником;

Оплачиваемые стажировки в районных больницах;

Компенсация дороги и жилья;

Предоставление служебного жилья.

«Севастопольское отделение ЛДПР уже направило письмо в правительство города с предложением увеличить целевой набор в медвузы среднего медперсонала за счет средств местного бюджета обязательствами по трудоустройству», — продолжил Журавлев.

Кроме того, предлагается в школах ввести предмет «Основы медицины» с практикой в больницах, чтобы у старшеклассников формировалась уже ранняя профориентация.

«Медицина — это не только стены и оборудование, это тоже конечно архиважно, но в первую очередь это люди. И наша задача — вернуть кадры в профессию», — подчеркнул Журавлёв.

