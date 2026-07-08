«Лучшего носителя для развития ребенка еще не придумали»: писатель Михаил Лукашевич о том, как книги побеждают гаджеты

В детской библиотеке-филиале № 7 им. Г. А. Черкашина прошла встреча с детским писателем, журналистом, переводчиком и главным редактором издательства «Архипелаг» Михаилом Лукашевичем. Автор познакомил юных севастопольцев со своей книгой «Большое кошачье спасибо», рассказал о ее создании и ответил на вопросы ребят.

После общения с юными читателями мы поговорили с Михаилом Лукашевичем о том, как изменилась современная детская книга, почему издателям приходится конкурировать с цифровыми технологиями и отчего планшет в руках двухлетки — это плохая идея.

Золотой век выбора и конкуренции

— Михаил Георгиевич, как сегодня изменились вкусы у детей? Что им интересно читать?

— Это очень общий вопрос. Сказать, что есть какой-то единый вкус и все читают что-то одно, нельзя. Сейчас на рынке представлено невероятное количество книг: от переизданий дореволюционных азбук и стихов Цветаевой до самых современных зарубежных и отечественных новинок. Уровень полиграфии совершенно потрясающий: книги с окошками, панорамки, pop-up издания — это настоящая бумажная инженерия.

Каждый выбирает свое. Но мы в издательстве поняли главное: наша литература должна помогать родителям. Именно они — основные потребители, они покупают книги, чтобы решать задачи, которые перед ними стоят: от первого знакомства малыша с миром и развития речи до адаптации к детскому саду и школе.

— Вы выпускаете книги на темы, которых, казалось бы, и так много. В чем новаторство?

— Мир изменился, а некоторые ниши оставались пустыми. Например, мы первыми сделали для малышей 2-4 лет книги про бабочек и деревья. В советское время была энциклопедия, но она для детей постарше. А мы сделали так: почитал с ребенком книгу, вышел во двор — и нашел эту птицу или бабочку вживую.

Или взять мою книгу про орехи. В моем детстве был грецкий орех, фундук, а если разбил абрикос — вот тебе и косточка. Кокосы мы видели только в мультике про «Чунга-Чангу». А сейчас дети едят кешью, пекан, макадамию, родители это покупают, а узнать об этом малышам было неоткуда. Мы стараемся заполнять именно такие лакуны.

Книга против планшета

— Как вы мониторите эти запросы? Откуда берете идеи?

— Из личного опыта. Нашему издательству 13 лет. Мы начинали, когда нашим собственным детям было по 5-6 лет. Мы абсолютно убеждены: лучшего носителя для развития ребенка, чем нормальная бумажная книга, пока не придумали.

Есть плохой способ общения с ребенком — дать ему планшет с мультиком. Прямо скажем, это наносит огромный вред. Понятно, что со временем дети все равно получат гаджеты, но это точно не должно происходить в два года. Современная, хорошо сверстанная и проиллюстрированная книга — это лучшее, что вы можете дать ребенку до 10-12 лет.

— В чем разница восприятия книги сегодня и, скажем, пару десятилетий назад? Нужно больше картинок?

— В советское время была прекрасная школа, выходили качественные книги, но из-за стремления сделать их массовыми и дешевыми страдала полиграфия. В 90-е и нулевые был период дурновкусия — пресловутые «книжки с глазками», напечатанные в Китае, когда на страницу пытались напихать всего и побольше, так, что читать было невозможно.

Сейчас конкуренция резко выросла. Книга стала сложным продуктом, который вынужден конкурировать с гаджетами, куда вкладываются миллионы долларов.

Например, традиционно считалось, что для самых маленьких нужны короткие стишки. Я на примере своей дочери понял: чтобы развивать речь и мышление, нужны длинные сюжетные стихи с повторяющимися элементами. Ребенок следит за сюжетом, запоминает глаголы. Но есть одно важнейшее условие: все должно быть очень подробно проиллюстрировано. Иллюстрация сегодня — это не просто декорация, это опора. Ребенок должен соотносить слово с картинкой. А крупный, правильный шрифт нужен еще и для того, чтобы уставшим после работы родителям было комфортно читать книгу на ночь.

Открытие новых имен

— Вы упомянули, что раньше на рынке было много переводной литературы. Как сейчас обстоят дела с отечественными авторами?

— Еще десять лет назад действительно доминировали лицензионные, зарубежные издания. Нам же хотелось развивать отечественную литературу. И мы открыли много новых имен.

Например, художник Андрей Крысов. Человеку было за 50, он жил в Кирове (Вятке), рисовал что-то для местных заказчиков. Очень талантливый, прекрасно понимающий природу, но не имеющий изданных книг. Мы дали ему проиллюстрировать истории про свинку Марфу писательницы Нины Павловой. Получился потрясающий творческий тандем. Сейчас Андрей — лауреат множества премий, он иллюстрирует классику, включая Драгунского, и стал невероятно востребован.

В этом мы и видим свою миссию — развивать российский литературный рынок, продвигать наших писателей и художников, и создавать книги, которые станут настоящими помощниками в семьях.