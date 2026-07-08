Бывшему вице-губернатору Севастополя Базарову вменяют причинение ущерба на сумму 1,8 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений

Так называемых «зубов дракона» — в Белгородской и Курской областях

Владимир Базаров занимал пост замгубернатора Севастополя при губернаторе Дмитрии Овсянникове. А с 2020 года Базаров работал вице-губернатором Белгородской области по строительству. Задержан он был в 2025 году, когда занимал должность врио замгубернатора Курской области.

По данным РБК, следствие считает, что при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной вместо предусмотренных железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые конструкции меньших размеров и массы. Размер предполагаемой растраты — 1,723 млрд рублей.

Источник издания утверждает, что Базаров признал вину по эпизодам о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако обвинение в особо крупной растрате считает спорным.

В материалах дела также фигурируют «неустановленные следствием лица», в том числе, как утверждается, из числа должностных лиц Минобороны России. По данным источников РБК, им в обвинении отведена отдельная роль.