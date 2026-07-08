Погода в Севастополе 8 июля

Погода
08-07-2026

Сегодня в городе переменная облачность,

без осадков.

Ветер:

 днем — юго-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха:

 днем — +25…+27 °C.
ночью — +17…+19 °C;

Желаем отличного дня, хорошего настроения и комфортной погоды!