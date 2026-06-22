Пляж «Песочный»: идеален для детей, но есть важный нюанс

После официального старта купального сезона «Севкор» побывал на еще одном пляже Гагаринского района — «Песочном». Его главное преимущество понятно уже из названия.
Пляж давно облюбовали семьи с детьми: здесь удобный пологий заход в море и широкая зона мелководья. По той же причине его любят и пожилые отдыхающие. Для них на стенах даже сохранились специальные крючки для вещей — многолетняя традиция, которую оператор пляжа поддерживает и сегодня.
Сам пляж небольшой и уютный. Когда-то здесь даже устраивали киносеансы под открытым небом: показывали фильмы и мультфильмы, а зрители располагались прямо на берегу, словно в кинозале.
🚗 Сразу за входом находится небольшая бесплатная парковка, а в десяти минутах ходьбы — остановка общественного транспорта.
Несмотря на компактные размеры, инфраструктура здесь достойная:
▪️ много раздевалок, включая кабины для маломобильных граждан;
▪️ душевые;
▪️ бесплатный стационарный туалет;
▪️ теневые навесы;
▪️ зона воркаута.
Однако любителям шумного отдыха и пляжных вечеринок здесь может быть скучно. Кафе и развлечений практически нет: работают лишь две небольшие точки с уличной едой, а ассортимент в них весьма скромный. Детская площадка тоже пришла в упадок — от неё остались лишь лестница и крыша.
⚠️ Важный минус, о котором предупреждает оператор: во время воздушных тревог пляж считается небезопасным. На его территории нет ни одного укрытия.