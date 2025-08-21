Ночных лихачей привлекли к ответственности

21-08-2025

В социальных сетях севастопольские автоинспекторы обнаружили видео, на котором группа автомобилистов в ночное время грубо нарушала ПДД, выполняя опасные манёвры на Столетовском кольце.

Нарушителями оказались 21-летний местный житель и 29-летний гость из Твери, которые дрифтовали на автомобилях BMW.

Гонщикам назначен административный штраф в размере 500 рублей и проведена профилактическая беседа об опасности таких манёвров на дорогах общего пользования.

