 Жители Севастополя бьют тревогу: жертвой строительства дома на улице Парковой могут стать краснокнижные растения

Речь идет о долгострое на улице Парковой,14, корпус 4. И участке земли, который находится через дорогу от самого дома и фактически примыкает к парку Победы. Этот участок ранее принадлежал обанкротившемуся застройщику «Тонус Плюс», оставившему десятки семей без квартир. После возвращения земли городу её передали для обслуживания жилого дома.

Как рассказал «Севкору» местный житель и активист по защите зеленой зоны парка Илья, им уже направлены заявления в полицию, прокуратуру, Следственный Комитет Севастополя, а также в Севприроднадзор. Ранее в ведомстве ему ответили, что инвентаризация краснокнижных растений на строительной площадке под домом Парковая,14, корпус 4 не проводилась. Снимки поврежденных охраняемых растений были сделаны только жильцами соседних домов через забор. Сейчас, по словам Ильи, есть опасения, что они могут быть завалены грунтом.

Последние фото сделаны жильцами дома Парковая, 14а 8 июля.

(На фото они зафиксировали строительные работы, свалки строительного мусора (выделено черным), «общеизвестными деревьями фисташки туполистной» (выделено красным) и молодыми деревьями (выделено оранжевым).

Второй участок, за который идет борьба за сохранение краснокнижных растений и многолетних кипарисов — это тот самый участок напротив дома. Его рассматривают как место под парковку будущих жителей долгостроя. Здесь когда-то закладывали Аллею воинов-интернационалистов, но гранитная плита с напоминанием о том событии исчезла, а кипарисы прижились. Наш собеседник хочет добиться, чтобы их признали «охраняемым объектом культурного наследия». Кроме них, на участке произрастает фисташка туполистная, можжевельник и арбутус —земляничное дерево. Все они занесены в Красную книгу.

Вокруг этой территории уже начали возводить столбы.

В ответе на запрос местных жителей в Севгосстройнадзоре сообщили: строительство дома на Парковой, 14 ведется по разрешению, проверка пройдет осенью.

Севгосстройнадзор подчеркнул, что объект включен в реестр объектов регионального строительного надзора и ведется на основании действующего разрешения на строительство, утвержденной проектной документации и положительного заключения экспертизы. В ведомстве отметили, что проект соответствует требованиям технических регламентов, а на участке, согласно проектной документации, отсутствуют краснокнижные растения. Также уточняется, что пункт мойки колес предусмотрен на другом земельном участке, а не на том, о котором говорилось в обращении заявителя. 10 июня инспекторы провели обязательный профилактический визит. На тот момент строительные работы и техника на площадке отсутствовали. Плановая проверка объекта, в ходе которой будут рассмотрены доводы, изложенные в обращении заявителя, назначена на 30 сентября 2026 года.

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Ольга Сурикова