Двое диверсантов в Крыму передавали Украине данные о ПВО и военных

По данным ФСБ, задержаны двое местных жителей, которые, как утверждается, инициативно вышли на связь со спецслужбами Украины и передавали им сведения о дислокации подразделений Минобороны РФ, позициях ПВО на полуострове, российских военнослужащих, а также последствиях ударов по территории России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Они арестованы. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.