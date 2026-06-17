Сводка рыбацких новостей

На южном берегу Крыма ловят крупную красную форель‑беглянку весом от одного до полутора килограммов, спиннингисты и подводные охотники в Алуште и Ялте берут по паре штук за заход, хотя массового клёва нет.

Ласкирь расширил географию — теперь ловится не только в Севастополе и окрестностях, но и в Ялте, Феодосии, Орджоникидзе, Судаке, Евпатории и на Донузлаве.

В Феодосии клюёт ночная ставрида на микроджиг с вольфрамовыми чебурашками весом около грамма, размер средний, количество достойное. Вокруг Ялты, в частности в районе Ласточкиного гнезда, появилась крупная ставрида глазатка — клюет с 7 утра до обеда у берега на пилькеры, мушки и силикон.

В Севастополе проскакивает дневная глазатка в районе Голубой бухты и Херсонеса, массовых выходов пока нет.

Горбыль активен по всему побережью, особенно на ЮБК и в восточном Крыму, размеры от штрафных до трофейных, ловится на пилькеры и силикон. Зубарик пока держится в основном в Алуште и Гурзуфе; в Ялте недавно отмечали дефицит, но одиночные поимки случаются повсеместно, небольшие особи около полкилограмма попадаются в прилове с ласкирем.

Скорпена и барабулька в этом сезоне не из лучших: в восточном Крыму настойчивые рыболовы берут пару килограммов за рыбалку, в Ялте счёт на штуки, а в Севастополе барабулька — преимущественно в промысловых уловах из сетей.