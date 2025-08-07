В Батилимане открывается круглогодичный эко-отель на землях лесного фонда

В урочище Батилиман под Севастополем запускается туристический проект «Тропы.Батилиман». В августе он начнёт работу в тестовом режиме, а полноценный запуск запланирован на сентябрь. Это первый в городе эко-отель, размещённый на землях лесного фонда в рамках арендного соглашения. По словам чиновников правительства Севастополя, проект освоения лесов согласован с Минприроды и соответствует требованиям ООПТ и Лесного кодекса.

На участке разместили 34 модульных дома — они некапитальные, с панорамными верандами и коммуникациями, рядом — пляж, можжевеловый лес и горные маршруты. Как утверждают собственники, при установке использовали существующие тропы и просеки, а конструкции адаптировали к рельефу, чтобы не повредить деревья. Проект реализует компания «Дели Христо», управляющая организация — группа M-experts.

Территория объекта остаётся частью Севастопольского лесничества и не выводится из его состава. Участок предоставлен в аренду для рекреационной деятельности.

По словам начальника Севприроднадзора Юлии Гавриловой, это первый в Севастополе объект подобного уровня, разработанный с учётом всех ограничений лесного и природоохранного законодательства. По словам Гавриловой, все ограничения жёстко прописаны в договоре аренды. Здесь невозможно приватизировать землю или поставить забор — такие действия прямо запрещены Лесным кодексом.

Гаврилова подчеркнула, что проект прошёл согласование в Минприроды. Инфраструктура создавалась с учётом минимального вмешательства в окружающую среду. «Это, по сути, пилотный проект», — отметила Гаврилова.

Замгубернатора Мария Литовко назвала новый эко-отель примером сбалансированного подхода к развитию экологического туризма:

«Это как раз та ситуация, когда комфортные условия для туристов сочетаются с бережным отношением к природе. Около 60 человек на два гектара — это допустимая антропогенная нагрузка. Мы заинтересованы в том, чтобы деньги от размещения туристов оставались в экономике региона», — сказала Литовко.

Она также добавила, что объект станет частью инфраструктуры Большой Севастопольской тропы — маршрута протяжённостью более 100 км, вдоль которого до сих пор почти не было организованных мест для ночёвки.

Сейчас на территории Севастопольского лесничества действует противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, за исключением девяти специально обозначенных локаций. Проект «Тропы.Батилиман» включён в этот список.

Дмитрий Островский

