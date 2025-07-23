Глэмпинга не будет, заборов — тоже: пляж «Золотой» в Севастополе останется доступным для всех

Власти Севастополя не допустят застройки или установки глэмпингов на пляже «Золотой». Территория останется свободной и доступной для горожан, но санитарное состояние планируют улучшить. Об этом заявила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, комментируя подготовку к аукциону на аренду лесного участка у пляжа.

По её словам, в последние годы пляж активно использовался, но без официального статуса. Теперь участок будет передан в аренду, но только в рамках лесного законодательства. Это означает:



— капитальное строительство, глэмпинги, кемпинги и заборы запрещены;



— нельзя вырубать деревья и ограничивать проход к морю;



— допустима лишь некапитальная инфраструктура — например, лежаки, зонты и услуги проката.

«Это лесной участок, и на нём разрешена только та деятельность, которая соответствует Лесному кодексу. Размещение глэмпинга запрещено. Основная цель — навести порядок и закрепить ответственного за территорию», — пояснила Гаврилова.

Новый арендатор сможет работать на участке, только получив положительное заключение экспертизы проекта освоения леса в Минприроды РФ. Если он нарушит условия — договор расторгнут.

Аукцион запланирован на первую декаду сентября. Срок аренды определён в 20 лет — по словам чиновников, это необходимо, чтобы инвестор смог окупить вложения в благоустройство.

Что важно знать:

Пляж не отдадут под застройку и не огородят.

Глэмпинги, кемпинги и капитальные строения — под запретом.

Будет сохранён свободный доступ для всех.

Ожидается улучшение санитарного состояния.

Любая деятельность возможна только после экспертизы проекта в Минприроды.

Контроль за соблюдением условий возьмёт на себя Севприроднадзор.

Напомним, в середине июля стало известно, что пляж «Золотой» в Балаклавском районе Севастополя хотят сдать в аренду на 20 лет. Участок площадью 2,7 га с кадастровым номером 91:01:058001:1067 выставят на аукцион.

Дмитрий Островский

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