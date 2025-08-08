Погода в Севастополе 8 августа

Погода
08-08-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 22…24°,

днем 32…34°.

Температура воды в море 27°.

Фото: Елена Голос

