Губернатор поручил вернуть ДОФ в Каче под контроль города и оценить затраты на его восстановление

07-08-2025

Бывший Дом офицеров в Каче, переданный городу Министерством обороны, вернётся в ведение Центра эффективного использования имущества Севастополя. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев своему заместителю Николе Приставке в ходе заседания правительства.

Как отметил глава города, сейчас объект оказался на балансе Качинского муниципалитета.

«Надо вернуть и обеспечить его функционирование. Пока документы идут — указания уже должны быть даны», — подчеркнул Развожаев.

Также он поручил в кратчайшие сроки организовать оплату коммунальных услуг за содержание здания и провести обследование конструкций, чтобы определить необходимый объем бюджетных вложений. Отдельный доклад по итогам губернатор ожидает в ближайшее время.

Дмитрий Островский

