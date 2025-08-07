Губернатор поручил вернуть ДОФ в Каче под контроль города и оценить затраты на его восстановление

Бывший Дом офицеров в Каче, переданный городу Министерством обороны, вернётся в ведение Центра эффективного использования имущества Севастополя. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев своему заместителю Николе Приставке в ходе заседания правительства.
Как отметил глава города, сейчас объект оказался на балансе Качинского муниципалитета.
«Надо вернуть и обеспечить его функционирование. Пока документы идут — указания уже должны быть даны», — подчеркнул Развожаев.
Также он поручил в кратчайшие сроки организовать оплату коммунальных услуг за содержание здания и провести обследование конструкций, чтобы определить необходимый объем бюджетных вложений. Отдельный доклад по итогам губернатор ожидает в ближайшее время.
Дмитрий Островский