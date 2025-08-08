Утро в Новом Херсонесе началось с зарядки

Культура
08-08-2025

Так в Севастополе началось празднование Дня физкультурника. А Новый Херсонес — стал главной площадкой спортивного праздника.

Возле Музея Христианства и Античности все посетили смогли поучаствовать в уже полюбившейся общегородской зарядке «С бодрым утром!» и сдать нормативы ГТО.

А возле молодежного центра «Точка опоры», как уже сообщалось, можно будет посмотреть выступления севастопольских спортсменов, поучаствовать в мастер-классах по футболу, северной ходьбе и армрестлингу, пройти фитнес-марафон, попрыгать на батутах, получить консультации специалиста по здоровому питанию и образу жизни.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города  

Ольга Сурикова