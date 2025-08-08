с гостиницы «Украина» сняли буквы названия

Эта новость стала самой обсуждаемой сегодня утром в Севастополе.

Упоминание названия «Украина» пропало и с сайта отеля — теперь он упоминается только как «Арт-отель» в Севастополе на Гоголя, 2.

Как уже сообщалось, в этом году у отеля сменился владелец на «Союз Маринс Групп», в управлении которой ялтинский «Интурист» и сеть Marins Hotels.

Официальной информации по поводу ребрендинга гостиницы в Севастополе пока нет.

Ольга Сурикова