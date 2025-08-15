Участник СВО попросил у Матвиенко в Севастополе пересмотреть категории годности к военной службе

Накануне Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Рабочая встреча с ней прошла в МКЦ «Бухта Казачья», где также свои вопросы смогли задать участники региональной образовательной программы «Севастополь — Город Героев».

Обсуждались разные проблемы, среди которых прозвучал вопрос лейтенанта, командира штурмовой роты о возможности внесения изменений в постановление Правительства РФ № 565 от 04.07.2013. А именно, участник СВО обратился с просьбой пересмотреть категории годности к военной службе, и бойцов, у которых отклонения по слуху и зрению, не направлять на линию боевого соприкосновения, так как в современных боевых условиях слух — это главное, что должно быть у бойца. Так как любой дрон сначала слышишь, потом быстро прячешься, а потом уже можешь его обнаружить зрительно.

На что Матвиенко ответила, что предложение точно заслуживает проработки.

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя